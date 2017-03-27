AKP'nin referandum çalışmaları devam ediyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili ve TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Sena Nur Çelik, bu sabah Alanya'ya gelerek Elikesik Mahallesi'nden başlayıp seçim çalışması yaptı. 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi seçmenden gelen soruları yanıtlayarak 'Evet' demenin neden gerekli olduğunu kendi penceresinden gerekçeleri ile ortaya koyan Çelik, son 15 yılda görülen ekonomik başarının siyasi istikrarla sağlandığını vurguladı. Yeni sistemle Yasama ve Yürütme'nin ayrılacağının, koalisyon ve yönetimde çift başlılık sorununun tamamen ortadan kalkacağının altını çizen Çelik'e bu ziyaretlerinde AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ile Alanya Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Kerim Başkaptan da eşlik etti. Çelik, Elikesik'ten sonra Yeniköy Mahallesi'nde seçmenle buluştu.