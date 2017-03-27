Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
89907
ALTIN
145.481
DOLAR
3.5942
STERLIN
4.5281
EURO
3.9062
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

AKP'nin referandum çalışmaları devam ediyor

AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'nın kırsal mahallelerinde vatandaşla bir araya gelerek, kalıcı siyasi istikrarın temini için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin önemini anlattı. TBMM'nin en genç milletvekili Çelik, vatandaştan 'Evet' sözü aldı

AKP'nin referandum çalışmaları devam ediyor

AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'nın kırsal mahallelerinde vatandaşla bir araya gelerek, kalıcı siyasi istikrarın temini için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin önemini anlattı. TBMM'nin en genç milletvekili Çelik, vatandaştan 'Evet' sözü aldı

27 Mart 2017 Pazartesi 15:48
AKP'nin referandum çalışmaları devam ediyor
banner404

Haber: Alper KUTAY 

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili ve TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Sena Nur Çelik, bu sabah Alanya'ya gelerek Elikesik Mahallesi'nden başlayıp seçim çalışması yaptı. 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi seçmenden gelen soruları yanıtlayarak 'Evet' demenin neden gerekli olduğunu kendi penceresinden gerekçeleri ile ortaya koyan Çelik, son 15 yılda görülen ekonomik başarının siyasi istikrarla sağlandığını vurguladı. Yeni sistemle Yasama ve Yürütme'nin ayrılacağının, koalisyon ve yönetimde çift başlılık sorununun tamamen ortadan kalkacağının altını çizen Çelik'e bu ziyaretlerinde AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ile Alanya Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Kerim Başkaptan da eşlik etti. Çelik, Elikesik'ten sonra Yeniköy Mahallesi'nde seçmenle buluştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AkpReferandumAKP Antalya MilletvekiliSena Nur ÇelikAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'ya pasaportsuz giriş yapılması için görüşmeler başlıyor
Rusya'ya pasaportsuz giriş yapılması için görüşmeler başlıyor
Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
Yaşar Uysal'a Soylu markajı
Yaşar Uysal'a Soylu markajı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals