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AKP'li kadınlar Afyon'da buluştu

AKP Alanya Kadın Kolları Başkanı Çalık, anayasa referandumu öncesi bölge eğitimi için Afyon'a gitti

AKP'li kadınlar Afyon'da buluştu

AKP Alanya Kadın Kolları Başkanı Çalık, anayasa referandumu öncesi bölge eğitimi için Afyon'a gitti

08 Şubat 2017 Çarşamba 18:22
AKP'li kadınlar Afyon'da buluştu
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Haber: Alper KUTAY 

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, tüm il ve ilçe kadın kolları başkanlarının katılımıyla Ankara ve Afyon'un yanı sıra 8 ilde daha bölge eğitim toplantısı gerçekleştiriyor. AKP Alanya Kadın Kolları Başkanı Şükran Aslan Çalık da toplantı için Afyon'a gitti. Toplantıda, referandum süreci öncesi AKP'nin tüm il ve ilçe kadın kolları teşkilatlarının, anayasa, referandum, motivasyon, teşkilat yapısı ve 15 Temmuz gündemli teşkilat içi eğitim kampına girdiği kaydedildi. AKP'nin, referanduma götürdüğü anayasa değişikliği paketi ile toplumun dezavantajlı kesimi olan kadınların, çocukların, özürlülerin, yaşlıların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerin bundan sonra her alanda avantajlı konuma getirileceğini söyleyen Çalık, "Yeni değişikliklerle beraber bu kesimler ayrıcalıklı hale getiriliyor. Bu değişiklikle beraber çocuklar için de yeni düzenlemeler başlıyor. Çocuk istismarına yönelik suçlara daha ağır cezalar öngörülüyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AkpKadın KollarıAfyon
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