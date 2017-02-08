AKP'li kadınlar Afyon'da buluştu

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, tüm il ve ilçe kadın kolları başkanlarının katılımıyla Ankara ve Afyon'un yanı sıra 8 ilde daha bölge eğitim toplantısı gerçekleştiriyor. AKP Alanya Kadın Kolları Başkanı Şükran Aslan Çalık da toplantı için Afyon'a gitti. Toplantıda, referandum süreci öncesi AKP'nin tüm il ve ilçe kadın kolları teşkilatlarının, anayasa, referandum, motivasyon, teşkilat yapısı ve 15 Temmuz gündemli teşkilat içi eğitim kampına girdiği kaydedildi. AKP'nin, referanduma götürdüğü anayasa değişikliği paketi ile toplumun dezavantajlı kesimi olan kadınların, çocukların, özürlülerin, yaşlıların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerin bundan sonra her alanda avantajlı konuma getirileceğini söyleyen Çalık, "Yeni değişikliklerle beraber bu kesimler ayrıcalıklı hale getiriliyor. Bu değişiklikle beraber çocuklar için de yeni düzenlemeler başlıyor. Çocuk istismarına yönelik suçlara daha ağır cezalar öngörülüyor" dedi.