banner391
banner405

AKP'li kadınlar nasıl çalışıyor

Türk kadını seçme ve seçilme hakkını Avrupalı kadından önce elde etti ancak bu hakkını ne kadar kullandı? Kanal A’da Haberin Manşeti’nde bu hafta kadın ve siyaset konuşulacak

AKP'li kadınlar nasıl çalışıyor
banner404
MUHALEFETE göre Türkiye, AKP iktidarı ile birlikte kadın haklarında geriye gitti. İktidara göre Türkiye kadınların daha çok haklara sahip olduğu bir ülke oldu. Peki bunun hangisi doğru? Kadın hakları tartışmasına iktidar cephesinden nasıl bakıldığıyla ilgili tartışma Gaye Coşkun’un sunduğu Haberin Manşeti’nde konuşulacak. AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık, Kadın Kolları Sekreteri Gül Tongur ve Seçim İşleri Başkan Yadımcısı Handan Aydemir bu akşam saat 20.00’de Haberin Manşeti’nde Gaye Coşkun’un sorularını yanıtlayacak. Haberin Manşeti www.tv.kanalalanya.com ve facebook.com/kanalalanya adreslerinden canlı izlenebilecek. İzleyiciler programa sonularını sosyal medya üzerinden ya da haberinmanseti@gmail.com adresinden iletebilecekler.
 
banner355
Etiketler; #Türk kadını #avrupalı #Haberin Manşeti
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
'Önce bataklık kurutulsun'
Sonraki Haber
'Erteleme' mücadelesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.