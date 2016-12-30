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'AKP diktatör rejimi istiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP-MHP işbirliğiyle getirilen Anayasa Teklifi’nin Cumhurbaşkanı’na Yasama, Yürütme ve Yargı alanında geniş yetkiler getirdiğini belirterek, “Sınırsız yetkili, denetlenmesi ve kontrol edilmesi neredeyse imkânsız olan bir yöneticinin kısa adı diktatördür" dedi

'AKP diktatör rejimi istiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP-MHP işbirliğiyle getirilen Anayasa Teklifi’nin Cumhurbaşkanı’na Yasama, Yürütme ve Yargı alanında geniş yetkiler getirdiğini belirterek, “Sınırsız yetkili, denetlenmesi ve kontrol edilmesi neredeyse imkânsız olan bir yöneticinin kısa adı diktatördür" dedi

30 Aralık 2016 Cuma 21:16
'AKP diktatör rejimi istiyor'
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak,  Anayasa Komisyonu’nda söz alarak teklifi eleştirdi. Konuşmasının başında, MHP’nin 2010 anayasa değişikliğine yazdığı muhalefet şerhine değinen Budak, o dönem MHP’nin cumhurbaşkanına Anayasa Mahkemesi ve HSYK’ya yapacağı atamalarla ilgili verilen yetkiler konusunda eleştiriler getirdiğini belirterek, “Bugün, MHP’nin itiraz ettiğinden çok daha fazla yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veriliyor. Tam da o zaman söylendiği gibi, Cumhurbaşkanı'na daha fazla yetki verilmesi, Parlamenter Sistem'in özünü bozacak, sistemi ucube bir başkanlığa dönüştürecektir" dedi.
'KİMSE SESİNİ ÇIKARAMIYOR'
Bu teklifin parti devletine gidişin önünü açtığını, yargıyı siyasallaştırdığını ve yargı bağımsızlığını ihlal ettiğini belirten Budak, Türkiye’de rejim değişikliğinin yapıldığı bir dönemde üniversitelerden, meslek ve sivil toplum örgütlerinden hiçbir sesin gelmediğine dikkati çekti. Budak, “Sebebi belli. Korku imparatorluğu yaratılmış. Ben daha bu metni okuyup da 'Hukuk devleti güçleniyor, kuvvetler ayrılığı sağlanıyor, yargı bağımsızlığında sınıf atlıyoruz, demokraside şaha kalkıyoruz' diyen birine rastlamadım. Çünkü biraz hukuki vicdanı olan kimsenin bu metni onaylaması mümkün değil" diye konuştu.
'HALKIN YARGIYA GÜVENİ KALMADI'
AKP hükümetleri döneminde sıklıkla yargı reformları yapılıp demokrasi paketleri açıldığını belirten Budak, "Bugün gelinen noktada, hukuku çökmüş, demokrasisi dibe vurmuş, kurumları iflas etmiş bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız” dedi. “Hukuk devletinde insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan şey yargının bağımsızlığı, dolayısıyla adalettir. Kendisini yönetenlerin vicdanı ve ahlakı değil” diyen Budak, bu teklifle tam tersine adalet ve özgürlüğün bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırıldığını söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman BudakAkpMHP
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