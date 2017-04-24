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AKP'de gözler kongreye çevrildi

Alanya AKP'de İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun "Bırakıyorum" demesi halinde en yakın İlçe Kongresi öncesi Mustafa Toklu, Sabri Tos veya Yusuf Mecek arasında adaylık yarışı olabileceği konuşuluyor

AKP'de gözler kongreye çevrildi

Alanya AKP'de İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun "Bırakıyorum" demesi halinde en yakın İlçe Kongresi öncesi Mustafa Toklu, Sabri Tos veya Yusuf Mecek arasında adaylık yarışı olabileceği konuşuluyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:58
AKP'de gözler kongreye çevrildi
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a üyelik teklifi götürmeye hazırlanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınacak kararın ardından olağan kongre takvimi belirlenecek. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifinde bulunacak. AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, YSK'nın açıklayacağı kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP ile ilişiğine ilişkin hüküm doğrudan yürürlüğe girecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucusu olduğu partiden üyelik teklifi götürülecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın, "AKP zaten olağan kongre sürecine girdi" açıklamasından sonra AKP Genel Merkezi'nde kongre sürecine ilişkin hazırlıklar da başladı.
GÖZLER KONGRE TAKVİMİNDE
Bu kapsamda MKYK'da alınmış bir karar olmamakla birlikte, Erdoğan'ın üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından toplanacak ilk MKYK'da olağan kongre takviminin ele alınması bekleniyor. Olağanüstü kongre ihtimali üzerinde durulmayan partide, olağan kongre sürecinin de takvime bağlı olarak ilçe ve il teşkilatlarında yapılacak kongreler göz önüne alındığında, kongrelerin Mayıs sonu veya Haziran başında tamamlanabileceği belirtiliyor. Öte yandan AKP Alanya İlçe Teşkilatı'nda gözler mevcut İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun vereceği karar çevrildi. Yakın çevresine "Yoruldum" dediği ve görevini kongrede bırakacağı ileri sürülen Berberoğlu'na parti tabanının ise "Göreve devam" baskısı yaptığı iddia ediliyor.
TOKLU, TOS VEYA MECEK OLABİLİR
Berberoğlu'nun "Devam" demesi halinde karşısına rakip çıkmayacağı, ancak affını isteyip çekilmesi halinde ise 3 ismin adaylık için yarışacağı ifade ediliyor. Bir önceki İlçe Kongresi'nde de aday adayı olan ancak Antalya İl Teşkilatı ile AKP Genel Merkezi'nin tavsiyesiyle aday olmayıp önceliği Mustafa Berberoğlu'na veren AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Toklu'nun en güçlü aday olduğu, Toklu'nun yanı sıra Sabri Tos ile mevcut İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Mecek'in de muhtemel adaylar arasında yer aldıkları ifade ediliyor. AKP'de teamül gereği bölgenin İl Teşkilatı ve AKP Genel Merkezi'nin tavsiyesiyle il ve ilçe kongrelerinde tek adaylı bir süreç yaşanıyor.
 

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Alanya AKPde İlçe Başkanı Mustafa BerberoğluKongreMustafa TokluSabri Tos
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