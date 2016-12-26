Akil Gençler şehitler anısına fidan dikecek

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, "Ülkemiz için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz’u unutmamak ve şehitlerimizin adını yaşatmak için yurt genelinde olduğu gibi Alanya’da da bir orman oluşturma çalışması yapıyoruz. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destek için Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney nezdinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz" dedi. Alanya Akil Gençler Platformu üyeleri ve 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'e ziyaretleri için teşekkür eden Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "15 Temmuz, bu ülkenin hiç kimseye boyun eğmeyeceğini gösteren tarihi bir gündür. Halkın, hain darbe girişiminde bulunanlara gereken cevabı verdiği bugünde canlarını bu vatan için veren 249 şehidimizin adını Demirtaş’ta 5 dönüm alanda oluşturulan Şehitler Hatıra Ormanı’nda yaşatacağız. Buraya Akil Gençler Platformu tarafından her şehidimiz adına bir fidan dikilecek. Bu çalışmaya gereken desteği vereceğiz" diye konuştu.
Alanya Akil Gençler Platformu üyeleri, AKP 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ile birlikte Büyükşehir Koordinatörü Güney’i ziyaret etti
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