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Akar: Tosmur en iyi hizmetleri hak ediyor

Ziyaret turuna birim amirleriyle devam eden Tosmur Mahallesi Muhtar Adayı İsa Akar, "Seçildiğim takdirde Tosmur'a en iyi hizmetleri getireceğim" dedi

Akar: Tosmur en iyi hizmetleri hak ediyor

Ziyaret turuna birim amirleriyle devam eden Tosmur Mahallesi Muhtar Adayı İsa Akar, "Seçildiğim takdirde Tosmur'a en iyi hizmetleri getireceğim" dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi 23:06
Akar: Tosmur en iyi hizmetleri hak ediyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde 4 Haziran'da yapılacak Muhtarlık Ara Seçimi, yerel ve genel seçimleri aratmıyor. Muhtar olmak için yarışan İsa Akar, Yakup Gündoğan ve Zafer Gürel saha çalışmalarına devam ederken, bir yandan seçmeni ziyaret edip projeleri anlatıyorlar, bir yandan da vatandaşa çeşitli ikramlarda bulunuyorlar. Tosmur Muhtar Adayı İsa Akar da vatandaşa tatlı ikramında bulundu. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir'i de ziyaret edip çalışmalarında kolaylıklar dileyen Akar, seçilmesi halinde hem Alanya Belediyesi, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi ile koordineli bir şekilde çalışarak Tosmur'a en iyi hizmeti getireceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tosmur Mahallesi Muhtar Adayıİsa Akar
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