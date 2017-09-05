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AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti

AK Parti Giresun il Başkanı Hasan Ali Tütüncü hayatını kaybetti. Tütüncü uzun süredir tedavi görüyordu

AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti

AK Parti Giresun il Başkanı Hasan Ali Tütüncü hayatını kaybetti. Tütüncü uzun süredir tedavi görüyordu

05 Eylül 2017 Salı 14:34
AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti
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AK Parti'nin acı günü.   Giresun İl Başkanı HASAN Ali Tütüncü, kanser nedeniyle yatarak tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.  Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş  sosyal medya hesabından,  “Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun” şeklinde mesaj yazdı.

AK Parti Giresun İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, yaptığı  açıklamada, Tütüncü'nün cenazesinin bugün havayoluyla Giresun'a getirileceğini  söyledi. Tütüncü'nün cenazesinin, yarın öğle vakti merkez Hacı Miktad  Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta defnedileceğini  belirten Tatlı, "Rabb'im mekanını cennet eylesin." dedi.

  DAVA ARKADAŞIM CAN DOSTUM, KARDEŞİM

 Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Dava arkadaşım, can dostum, kardeşim, Giresun İl Başkanımız Hasan  Ali Tütüncü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabb'im mekanını cennet eylesin."  ifadesini kullandı.

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