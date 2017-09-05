AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü. Giresun İl Başkanı HASAN Ali Tütüncü, kanser nedeniyle yatarak tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş sosyal medya hesabından, “Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun” şeklinde mesaj yazdı.
AK Parti Giresun İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, yaptığı açıklamada, Tütüncü'nün cenazesinin bugün havayoluyla Giresun'a getirileceğini söyledi. Tütüncü'nün cenazesinin, yarın öğle vakti merkez Hacı Miktad Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta defnedileceğini belirten Tatlı, "Rabb'im mekanını cennet eylesin." dedi.
DAVA ARKADAŞIM CAN DOSTUM, KARDEŞİM
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dava arkadaşım, can dostum, kardeşim, Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.
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