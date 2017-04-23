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Ak Gençlik'ten anlamlı ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi

Ak Gençlik'ten anlamlı ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi

23 Nisan 2017 Pazar 23:18
Ak Gençlik'ten anlamlı ziyaret
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Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi, Miraç Kandili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Alanya'nın en uzak yerleşim birimlerinden olan Akdam Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediyeler edip kandil simidi ikramında bulundu. Tüm öğrencilere tek tek hediye dağıtan Işık, “Akdam İlkokulu'ndayız. Küçüklerimizin bayramını, büyüklerimizin kandilini kutluyoruz” mesajı verdi.

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Son Güncelleme: 23.04.2017 23:28
Anahtar Kelimeler:
Alaaddin IşıkAlanya Gençlik KollarıAkpADALET Ve Kalkınma Partisi
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