'16 Nisan'da şahsi çıkarlar oylanacak'

Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Bacak, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi bir açıklama yaparak, "Bu sözlerimiz referandum ile ilgili son sözlerimizdir" dedi. Yeni Anayasa Değişikliği Paketi ile ilgili çekincelerini daha önce kamuoyu ile paylaştıklarını söyleyen Bacak, "Son saate, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına kadar bekledik ama demek ki söz konusu vatan değilmiş. 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa değişikliği değil, kuru bir inatmış. Bunun için 'Hayır' diyoruz. Buradan soruyoruz. Eğer 16 Nisan'a kadar hak vaki olur da Cumhurbaşkanı vefat ederse o zaman durum ne olacak? Çünkü yapılan değişiklikler tamamen kişiye özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a soruyoruz. Bu anayasa değişikliği için siz neden sahaya iniyorsunuz? Yapılacak olan sadece anayasada kısmi bir değişiklik değil mi? 1987'deki referandumda merhum Turgut Özal’ın sahalara inmesi gayet normaldi. Çünkü siyasi rakipleri geri dönecekti. Siyasi ikbali için çok doğru bir hareketti. Ya sizin ki? Elinizde kendinizin gerçekten inandığı, halkı da ikna edebilecek yeteri kadar bilgi ve belgeniz varsa, sahibi olduğunuz tüm kanallara ve gazetelere çıkın ve anlatın, devletin parasını da çarçur etmeyin" dedi.