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WhatsApp, uygulamasında kurumsal hesapları paralı hale getiren yeni bir güncellemeyi test ediyor

Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor

WhatsApp, uygulamasında kurumsal hesapları paralı hale getiren yeni bir güncellemeyi test ediyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:29
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
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FACEBOOK, WhatsApp mobil uygulamasından para kazanmanın yeni yollarını arıyor.  Wall Street Journal'ın aktardığına göre, bir milyardan fazla kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulamasına, kurumsal iletişimle ilgili yeni özellikler eklenecek. WhatsApp'ın resmi blogundaki bültene göre de, kullanıcıların WhatsApp'taki büyük şirketlere ait hesaplarla daha kolay iletişim kurması adına eklemeler yapıldığı belirtildi.

ŞU AN TEST AŞAMASINDA

WhatsApp'ın blogunda "Küçük şirketler için ücretsiz olan  Whatsapp Business uygulaması üzerinden kullanılacak yeni araçlar ve havayolu şirketleri, e-ticaret siteleri, bankalar gibi büyük şirketler için girişim çözümlerini test etmekte oldukları" ifade edildi.

FACEBOOK 22 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI

Facebook 2014 yılında WhatsApp uygulamasını 22 milyar dolara satın almıştı. Yakın dönemde de kurumsal hesapların resmi olduğu kanıtlayan yeşil tik işareti özelliğini getirmişti.

"ŞİRKETLERE ÜCRETLİ HALE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Wall Street Journal'a röportaj veren WhatsApp Operasyon Direktörü Matt Idema, "Gelecekte, şirketlere ücret uygulamayı düşünüyoruz" dedi.

Idema, ücretli özelliklerin neler olduğunu ve ne zaman kullanıcıya ulaşacağını açıklamaktan kaçındı ve "Ücretlendirmenin detaylarını henüz belirlemedik," diye konuştu.

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