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Kullananlar dikkat! WhatsApp artık değişiyor

Whatsapp kullananlar artık hava karardığında Whatsapp'ın yeni haliyle karşılaşacak! Whatsapp bakın bu kez ne yapıyor?

Kullananlar dikkat! WhatsApp artık değişiyor

Whatsapp kullananlar artık hava karardığında Whatsapp'ın yeni haliyle karşılaşacak! Whatsapp bakın bu kez ne yapıyor?

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:33
Kullananlar dikkat! WhatsApp artık değişiyor
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Gece Modu geliyor

GECE Modu, gece karanlığında gözümüzü alan beyaz tonlarını terse çevirecek olan bir özellik. Ancak bu modun getirdiği tek değişiklik bu değil!
WhatsApp Gece Modu'yla gece karanlığında çekeceğiniz fotoğrafların daha net çıkmasını sağlıyor.
Ayrıca bu özelliği gece karanlığında görüntülü konuşma yaparken de kullanabileceksiniz. Bu da görüntülü görüşmede kullanıcıların birbirlerini daha iyi görmesi anlamına geliyor. 

Ancak durun daha bitmedi!

Whatsapp Whatsapp'ta yıllardır beklenen özellik çok yakında kullanıma açılıyor. Yakında Whatsapp'ın kullananların sadece 5 dakikası olacak! Bakın ne için?

Whatsapp'ta birine gönderdiğiniz mesajdan pişman mı oldunuz; 'keşke göndermeseydim' mi diyorsunuz? Artık bu pişmanlıklar tarih oluyor; zira Whatsapp size artık mesajlarınızı geri alabilmenize imkan vermeye başlıyor. Peki bu nasıl olacak?
Dün kendi sitesinde sıkça sorulan sorular sayfasını güncelleyen ancak daha sonra sayfayı kaldıran Whatsapp; iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarında gönderilen bir mesajın nasıl geri alınacağını açıkladı. SSS - Sıkça Sorulan Sorular sayfasındaki bilgilere göre Geri Al özelliği ile bir grup veya bireysel mesajlaşma ekranında gönderilen mesajı geri almak mümkün.
Ancak bunun bir zaman kısıtlaması var. Gönderilen mesajı geri almak için en fazla 5 dakikanız var. Aksi takdirde mesajı geri alamıyorsunuz. Mesajı geri almayı başarıp başarmadığınızı ise "mesaj geri alındı" ibaresini gördüğünüzde anlayabiliyorsunuz.
Mesajları geri almak için yapacağınız çok basit: Android'de mesaja dokunup basılı tutun, sonra Menü tuşuna > Geri al'a dokunun. iPhone ve Windows Phone'da mesaja dokunup basılı tutun, sonra Geri al'a dokunun.

Başarılı bir şekilde geri aldığınız mesajlar kişilerinizin sohbetlerinden kayboluyor. Aynı şekilde bir sohbette "Mesaj geri alındı" görürseniz, bu gönderenin mesajı geri aldığını gösterir.

İletilerin başarıyla geri alınması için siz ve alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için en son WhatsApp sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Sürümler iki tarafta farklıysa geri alma işlemi yapılamıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

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İyi Seyirler.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 14:02
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