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Novamall’de coşkulu kutlama

Manavgat'ın, Alanya'ya da çok yakın olan en büyük alışveriş merkezi Novamall AVM, çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor

Novamall’de coşkulu kutlama

Manavgat'ın, Alanya'ya da çok yakın olan en büyük alışveriş merkezi Novamall AVM, çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor

05 Eylül 2017 Salı 22:50
Novamall’de coşkulu kutlama
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NOVAMALL'DE 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşku ile kutlandı. AVM, Türk bayrakları ile donatılırken, bando takımı vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Çocuklar için de yüz boyama ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Novamall AVM’de renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Novamall AVM yönetimi, AVM’de etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini belirtti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatKutlamaAlışveriş Merkezi
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