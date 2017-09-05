Novamall’de coşkulu kutlama

NOVAMALL'DE 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşku ile kutlandı. AVM, Türk bayrakları ile donatılırken, bando takımı vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Çocuklar için de yüz boyama ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Novamall AVM’de renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Novamall AVM yönetimi, AVM’de etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini belirtti.

