65 yıl sonra görmeye başladı

MANAVGAT’TA oturan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı Köyü'nde, bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden, tek gözüyle yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi, hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren Kulğa'nın sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı. Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için geçen yıl Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Nurten Kulğa, Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 65 yıl önce kör olan sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı. 70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başladığını anlatan Nurten Kulğa, "Dünya ışığına çıktım. Baş ağrım geçti. Doktor, rahatsızlığımın günden güne geçeceğini söylemişti. Şimdi yeniden görüyorum" dedi. Nurten Kulğa'nın kardeşi Melek Kulğa Sevinç ise ablasının sağ gözünün de önceleri normalden az gördüğünü katarakt olup hiç görmemeye başlamasıyla çok endişelendiklerini söyledi. Katarakt ameliyatı için hastaneye gittiklerini ancak doktorun bir mucize yarattığını belirten Sevinç, "Ablamın 5 yaşından bu yana görmeyen sol gözü de açıldı" dedi.

