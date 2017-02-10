Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.255
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6093
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Aşkınız sağlığınızı bozmasın

65 yıl sonra görmeye başladı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşen 71 yaşındaki Nurten Kulğa'nın kör olan sol gözü, 65 yıl sonra yapılan ameliyatla yeniden görmeye başladı

65 yıl sonra görmeye başladı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşen 71 yaşındaki Nurten Kulğa'nın kör olan sol gözü, 65 yıl sonra yapılan ameliyatla yeniden görmeye başladı

10 Şubat 2017 Cuma 22:06
65 yıl sonra görmeye başladı
banner404

MANAVGAT’TA oturan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı Köyü'nde, bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden, tek gözüyle yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi, hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren Kulğa'nın sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı. Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için geçen yıl Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Nurten Kulğa, Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 65 yıl önce kör olan sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı. 70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başladığını anlatan Nurten Kulğa, "Dünya ışığına çıktım. Baş ağrım geçti. Doktor, rahatsızlığımın günden güne geçeceğini söylemişti. Şimdi yeniden görüyorum" dedi. Nurten Kulğa'nın kardeşi Melek Kulğa Sevinç ise ablasının sağ gözünün de önceleri normalden az gördüğünü katarakt olup hiç görmemeye başlamasıyla çok endişelendiklerini söyledi. Katarakt ameliyatı için hastaneye gittiklerini ancak doktorun bir mucize yarattığını belirten Sevinç, "Ablamın 5 yaşından bu yana görmeyen sol gözü de açıldı" dedi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
PasinlerErzurumNurten Kulğa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat’ta dilenci operasyonu
Manavgat’ta dilenci operasyonu
Antik Side Kentsel Tasarım Projesi başladı
Antik Side Kentsel Tasarım Projesi başladı
Vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu 
Vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals