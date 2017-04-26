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Zuhal Topal’la da Huriye fırtınası esiyor!

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına locadaki yeni gelin adaylarından Huriye damga vurdu

Zuhal Topal’la da Huriye fırtınası esiyor!

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına locadaki yeni gelin adaylarından Huriye damga vurdu

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:59
Zuhal Topal’la da Huriye fırtınası esiyor!
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ZUHAL Topal’la locasındaki yeni gelin adaylarından Huriye, taliplerine sorularını seyirciler arasında oturan annesi Şerife Hanım ile birlikte sorması ve kriterlerine uymayan taliplerine paravanı açtırmaması ile kısa sürede fenomen haline geldi.   
Huriye, bugün talibi İbrahim Bey’le karşılaşmak üzere canlı yayındaydı. Huriye’nin, talibine sorularını sormaya başlaması üzerine sözü annesi Şerife Hanım aldı. Zuhal Topal, araya girerek; “Karşılaşma asıl şu anda başlıyor” dedi. 
Huriye Yine Paravanı Açtırmadı 
Anne Şerife Hanım; “Biz eşim, oğlum, kızım birlikte yaşıyoruz. Kızımı evlendirince yanıma alacağım. Bunu kabul ediyor musun?” diye damat adayına sordu. İbrahim Bey; “Huriye Hanım razıysa, sizi de yanımıza alırız” dedi. Ben eşimi, oğlumu bırakamam. Biz her zaman her yere birlikte gideriz. Hatta kararımız olumlu olursa, çay içmeye beni de kabul eder misiniz? deyince, şaşıran damat adayı İbrahim Bey; “Bu gönlümce olmaz; ama buyurun, gelin” dedi. “Gönlünce olması önemli, gönlünce olmazsa bu iş olumsuz paravanı açtırmaya gerek yok” diyen Şerife Hanım’ın, sözleri üzerine tüm stüdyo şaşkına döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalStar TV
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