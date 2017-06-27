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Zayıf halini görenler inanamadı: Paylaşımı ağızları açık bıraktı

Güzelliği ve oyunculuk kariyerindeki başarısıyla çok konuşulan Bade İşçil (33) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı

Zayıf halini görenler inanamadı: Paylaşımı ağızları açık bıraktı

Güzelliği ve oyunculuk kariyerindeki başarısıyla çok konuşulan Bade İşçil (33) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı

27 Haziran 2017 Salı 22:34
Zayıf halini görenler inanamadı: Paylaşımı ağızları açık bıraktı
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SON olarak 'Eski Sevgili' filmiyle izleyici karşısına çıkan Bade İşçil çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bayram tatilini gerçimek için Londra'da bulunan evine giden İşçil'in, Hyde Park'ta scootera binerken çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından takipçilerinden yorum yağdı. Olduğundan aşırı zayıf görünen İşçil'in takipçileri kilo verdiğini düşünse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaşmaktan çekinmeyen Bade İşçil'in son iki paylaşımı arasındaki kilo farkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ancak kısa süre sonra ünlü oyuncunun kendisini photoshop kullanarak incelttiği ortaya çıktı. Paylaştığı fotoğrafta üst bacağının daha ince görünmesi ve ağaç gölgesinin yamuk olması İşçil'i ele verdi.

İşte işçil'in fotoğrafına gelen o yorumlardan bazıları...

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