Zara rekora koşuyor!

DAHA önce Kütahya ve Gaziantep'ten fahri hemşehrilik beratı alan Zara, geçtiğimiz günlerde konser verdiği Sivas'ın Zara ilçesinin de fahri hemşehrisi ilan edildi.



"Gönlünüze talibim" diyerek yola çıkan sanatçı, 20 yıl sonra ilk kez geldiği Zara'da insanların sevgi seliyle karşılaştı.



Soğuk havaya rağmen alanı dolduran müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatan Zara, bayramda dört konserle yoğun bir tempo geçirdi.

