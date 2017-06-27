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Yılmaz Morgül popçu oldu

Şarkıcı Yılmaz Morgül, yeni single çalışması ile adeta "Bundan sonra pop müzik benden sorulur" dedi

Yılmaz Morgül popçu oldu

Şarkıcı Yılmaz Morgül, yeni single çalışması ile adeta "Bundan sonra pop müzik benden sorulur" dedi

27 Haziran 2017 Salı 16:55
Yılmaz Morgül popçu oldu
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TÜRK müziğinin en önemli yorumcularından Yılmaz Morgül, iki şarkılık yeni single çalışması 'Yılmaz Morgül Pop' ile yönünü değiştirdi Sezen Aksu imzalı  ‘Hata’ ve Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkısı ‘Gönül’ ile pop müzik kulvarına iddialı bir giriş yaptı.

Morgül, Zeynel Abidin Ağgül'ün çektiği dövmeli vücut fotoğraflarıyla da adeta popçulara meydan okudu.

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