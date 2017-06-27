Yılmaz Morgül popçu oldu

TÜRK müziğinin en önemli yorumcularından Yılmaz Morgül, iki şarkılık yeni single çalışması 'Yılmaz Morgül Pop' ile yönünü değiştirdi Sezen Aksu imzalı ‘Hata’ ve Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkısı ‘Gönül’ ile pop müzik kulvarına iddialı bir giriş yaptı.

Morgül, Zeynel Abidin Ağgül'ün çektiği dövmeli vücut fotoğraflarıyla da adeta popçulara meydan okudu.