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Yıllar sonra yeniden Türkiye'de

Mustafa Sandal ile 2000"li yılların başında yaptığı "Hatırla Beni" ve "Aşka Yürek Gerek" düetleriyle adını duyuran Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos, yeni single'ını müzikseverlerle buluşturdu. Yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Natalia, kendisini Türkiye'ye ait hissettiğini söyledi.

Yıllar sonra yeniden Türkiye'de

Mustafa Sandal ile 2000"li yılların başında yaptığı "Hatırla Beni" ve "Aşka Yürek Gerek" düetleriyle adını duyuran Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos, yeni single'ını müzikseverlerle buluşturdu. Yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Natalia, kendisini Türkiye'ye ait hissettiğini söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:13
Yıllar sonra yeniden Türkiye'de
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LONDRA'DA 2006 yılında çıkardığı "Sen Bana Şarkılar Söylettin" albümüyle en iyi çıkış yapan kadın şarkıcı ödülüne layık görülen Natalia Dussopulos'un yeni single çalışması "Bugün Benim Doğum Günüm", RBİ müzik yapımcılığında Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Single'da, sözü Rojin, müziği Christos Dantis'a ait "Bugün Benim Doğum Günüm"ün Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki versiyonu yer alıyor. Şarkının, Rodi Güzeldir yönetmenliğinde çekilen video klibinde ise Natalia, Nil Uzun tarafından yurt dışında 15 kişilik bir ekip ile dikilen etnik kıyafetleri giydi.

Yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten şarkıcı, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Çok özel projelerle sık sık karşınızda olacağım. Müziği çok seviyorum. Özellikle bu projede çok farklı bir Natalia göreceksiniz. İnşallah beğenirsiniz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa SandalNatalia DussopulosAşka Yürek Gerek
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