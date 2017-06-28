Yıllar sonra yeniden Türkiye'de

LONDRA'DA 2006 yılında çıkardığı "Sen Bana Şarkılar Söylettin" albümüyle en iyi çıkış yapan kadın şarkıcı ödülüne layık görülen Natalia Dussopulos'un yeni single çalışması "Bugün Benim Doğum Günüm", RBİ müzik yapımcılığında Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Single'da, sözü Rojin, müziği Christos Dantis'a ait "Bugün Benim Doğum Günüm"ün Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki versiyonu yer alıyor. Şarkının, Rodi Güzeldir yönetmenliğinde çekilen video klibinde ise Natalia, Nil Uzun tarafından yurt dışında 15 kişilik bir ekip ile dikilen etnik kıyafetleri giydi.

Yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten şarkıcı, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Çok özel projelerle sık sık karşınızda olacağım. Müziği çok seviyorum. Özellikle bu projede çok farklı bir Natalia göreceksiniz. İnşallah beğenirsiniz" dedi.