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Yıldız Tilbe karakolluk oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe tatil için gittiği Çeşme’de karakolluk oldu.

Yıldız Tilbe karakolluk oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe tatil için gittiği Çeşme’de karakolluk oldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:34
Yıldız Tilbe karakolluk oldu
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ÜNLÜ tatil beldesinde trafik kazasına karışan sanatçı, karşı tarafla hararetli tartışma içerisine girdi. Tartışmanın büyümesiyle karşılıklı darp olayının yaşandığı kavgaya polis müdahale etti. Olayın karakola intikal etmesiyle Tilbe ve kazaya karıştığı kişi Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldıktan sonra, karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 17:46
Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbeÇeşme
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