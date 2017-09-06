yasemin özilhan sussex tavuğu aldı

Eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla yaşadığı evinde birçok hayvan besleyen Yasemin Özilhan, adeta bir hobiye dönen bu merakını daha üstlere taşıyarak yeni hayvanlar edindi. Evinde hali hazırda 2 köpek, 3 kakadu papağanı ve 1 de Gine domuzu besleyen Yasemin Özilhan, şimdi de bahçesine 2 adet tavuk aldı. Tavukların cinsi ise anavatanı Roma olan Sussex Tavuğu.