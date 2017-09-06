yasemin özilhan sussex tavuğu aldı

Eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla yaşadığı evinde birçok hayvan besleyen Yasemin Özilhan, adeta bir hobiye dönen bu merakını daha üstlere taşıyarak yeni hayvanlar edindi. Evinde hali hazırda 2 köpek, 3 kakadu papağanı ve 1 de Gine domuzu besleyen Yasemin Özilhan, şimdi de bahçesine 2 adet tavuk aldı. Tavukların cinsi ise anavatanı Roma olan Sussex Tavuğu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.