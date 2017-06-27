Yasemin Özilhan, Bodrum sezonunu açtı

Kızları Ela ve Emine ile birlikte denize giren Yasemin Özilhan , suda kızlarıyla oyunlar oynarken objektiflere yansıdı.

TÜRKBÜKÜ açıklarında demirli teknelerinde vakit geçiren Özilhan Ailesi, hep birlikte yemek yedikten sonra denize girmek için evlerinin iskelesine gitti.

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