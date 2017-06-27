Yakışıklı mahkûm Bodrum’da

TAHLİYE olduktan sonra modelliğe başlayan ABD’li Meeks, Bodrum’a gitmek için İstanbul’a iniş yaptı. İstanbul’da çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan model, “Mükemmel bir hafta için harika bir başlangıç. İşte geldim” yazdı. Karenin altına ise genç kızlar, “Asın bayrakları’, ‘Sevgilim Bodrum’a gidiyor’, ‘Giderken yanına beni de al’, ‘Erkekler dışarı çıkmasın’ ve ‘Gözümün nuru benimle aynı ülkede” gibi yüzlerce yorum yaptı.

