Ve Türkan Şoray onay verdi 

GEÇTİĞİMİZ yıl İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınan Yağmur Ünal’ın (32), 1.5 yıldır birlikte olduğu, son olarak ‘Aşk Yeniden’ dizisinde oynayan Mert Öcal’la (34) hayatını birleştirmeye hazırlandığı iddia edildi. Ünal, evlilik düşüncelerini annesi Türkan Şoray ve babası Cihan Ünal’a iletip, onaylarını aldı. Sultan’ın, kızının zaman kaybetmeden nikah masasına oturmasını istediği öğrenildi.

Düğün hazırlıklarına başlayan çift, bu mutlu haberi sadece yakın çevresine duyurdu. Nikahı Londra’da kıymayı düşünen ikilinin, tarih baktıkları ve kısa süre sonra evlenecekleri konuşuluyor. Annesi Şoray’ın 34 yıl sonra yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Uzaklarda Arama’nın yapımcılığını yapan ve oynayan Ünal, film gişe yapamayınca, annesi Etiler’deki villasını satmak zorunda kalmıştı.