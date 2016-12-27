Ve Ahu Yağtu bu kez kaçamadı!

AHU Yağtu, ‘Paramparça’ dizisinde 'Engin' karakterine hayat veren rol arkadaşı Ayhan Bozkurt’la eğlencede görüntülendi.
Sözcü'de yer alan habere göre; saat 04.00’te Karaköy’de bulunan bir mekandan ayrılan ikili, flaşların patlaması üzerine panik yaşadı. Mekandan koşarak çıkan ve hızla bir taksiye binen Yağtu, görüntülenmekten kurtulamadı.
GAZETECİLERİ HEP ATLATMIŞLARDI
Yağtu, geçen ay aynı oyuncu ile Asmalımescit’te bir mekanda üç kez eğlenmiş ancak her seferinde gazetecilere görüntü vermemeyi başarmıştı.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, 'Paramparça' dizisinden rol arkadaşı Ayhan Bozkurt ile birlikte Karaköy’de görüntülendi
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