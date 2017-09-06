Vatan'ın ölümünün ardından yerine getirilen isim belli oldu

İŞ ve trafik kazalarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak üzere sürdürülen "Kazasız Kul Olmaz" projesinin sanat danışmanlığına, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Vatan Şaşmazın yerine Yonca Evcimik getirildi.

ARTIK YONCA EVCİMİK YER ALACAK

2009 yılında iş ve trafik kazalarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak üzere Zahrettin Çelik'in yazdığı ve yönettiği aynı isimli tiyatro oyunu ile yola çıkan "Kazasız Kul Olmaz" projesinde sanat danışmanlığını Zihni Göktay ve Şevket Çoruh ile birlikte yürüten Vatan Şaşmazın hayatını kaybetmesinin ardından yerine Yonca Evcimik getirildi.

Evcimik, farkındalık yaratmak adına projeyi daha çok çeşitlendirmek için farklı fikirleri olduğunu ve bunları yakında hayata geçireceğini söyledi.