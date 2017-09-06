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Vatan'ın ölümünün ardından yerine getirilen isim belli oldu

Filiz Aker'in bir otel odasında Vatan Şaşmaz'ı öldürmesiyle herkes büyük bir şok yaşamıştı. Şaşmaz, vefat edince 'Kazasız Kul Olmaz' projesinin sanat danışmanlığını Yonca Evicimik devraldı

Vatan'ın ölümünün ardından yerine getirilen isim belli oldu

Filiz Aker'in bir otel odasında Vatan Şaşmaz'ı öldürmesiyle herkes büyük bir şok yaşamıştı. Şaşmaz, vefat edince 'Kazasız Kul Olmaz' projesinin sanat danışmanlığını Yonca Evicimik devraldı

06 Eylül 2017 Çarşamba 12:02
Vatan'ın ölümünün ardından yerine getirilen isim belli oldu
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İŞ ve trafik kazalarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak üzere sürdürülen "Kazasız Kul Olmaz" projesinin sanat danışmanlığına, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Vatan Şaşmazın yerine  Yonca Evcimik getirildi.

ARTIK YONCA EVCİMİK YER ALACAK

2009 yılında iş ve trafik kazalarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak üzere Zahrettin Çelik'in yazdığı ve yönettiği aynı isimli tiyatro oyunu ile yola çıkan "Kazasız Kul Olmaz" projesinde sanat danışmanlığını  Zihni Göktay ve  Şevket Çoruh ile birlikte yürüten Vatan Şaşmazın hayatını kaybetmesinin ardından yerine  Yonca Evcimik getirildi.

Evcimik, farkındalık yaratmak adına projeyi daha çok çeşitlendirmek için farklı fikirleri olduğunu ve bunları yakında hayata geçireceğini söyledi.

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Yonca EvcimikZihni GöktayVatan ŞaşmazŞevket Çoruh
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