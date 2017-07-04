Ünlü şarkıcının çırılçıplak pozu olay oldu

KANADALI şarkıcı Celine Dion, Vogue dergisi için çırılçıplak halde objektiflerin karşısına geçti. 49 yaşındaki sanatçının fit görüntüsü dikkati çekti.
Celine Dion, Vogue dergisi oldukça cesur bir poz verdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı, 49 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile adından söz ettirdi.
Dion'un çıplak pozu derginin İnstagram hesabında paylaşıldı. Fotoğraf kısa süre 60 binin üzerinde beğeni aldı.
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