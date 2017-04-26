Ünlü oyuncu 2 metrelik duvardan atlamaya çalıştı! Aşk yemeğinden kaçış 

TUVANA Türkay, adının aşk dedikodularına karıştığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la Arnavutköy’de baş başa yemek yedi. Gazetecilerin geldiğini öğrenince üst kata çıkan ikiliden, birlikte görüntülenmemek adına mekandan ilk olarak Potuk çıktı. Ferrari’siyle ileride bekleyen futbolcuyu telefonla arayan oyuncu, sevgilisine gitmesini söyledi.

İçeride bir saat daha kalan Türkay, muhabirlerin fotoğraf çekmesini istemediği için mekanın bahçesindeki yaklaşık 2 metrelik duvardan atlamaya çalıştı. Başarılı olamayan oyuncu, çareyi ön kapıdan çıkmakta buldu. Türkay, “Alper Bey’le yeni bir aşk mı?” sorusuna, “Burası bir restoran ve birlikte yemek yedik” yanıtını verdi.