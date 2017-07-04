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Ünlü model bıçaklanarak öldürüldü!

Irak'ın erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı Bağdatlı model Karar Nushi, feci şekilde darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü model bıçaklanarak öldürüldü!

Irak'ın erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı Bağdatlı model Karar Nushi, feci şekilde darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü

04 Temmuz 2017 Salı 11:14
Ünlü model bıçaklanarak öldürüldü!
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BAĞDATLI güzel sanatlar öğrencisi olan model Karar Nushi uzun süredir dar giyindiği ve saç stili nedeni ile bazı çevrelerden tehdit alıyordu. İki gün önce ortadan kaybolan Nushi'nin cesedi, polis tarafından Bağdat'ın kuzeyinde bulunan bir cadde üzerinde bulundu.
DARP EDİP ARDINDAN BIÇAKLADILAR 
Nushi'nin uzun süre darp edilip, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Irak'ta düzenlenecek olan erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı olarak gösterilen Nushi'nin hayranları, yakışıklı modelin katillerine karşı öfkelerini sosyal medyadan dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
IrakKarar Nushi
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