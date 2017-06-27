Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ölümden döndü...

ÜNLÜ işadamı, arife günü jet ski ile denize açıldı. Ancak manevra yaparken ters dalgaya yakalanınca kontrolü kaybetti. İki kaburga kemiği kırılan Ağaoğlu, helikopterle İstanbul'a getirilip tedavi edildi. İşadamı bir hafta dinlenecek.

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