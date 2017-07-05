Türkler Mikonos'u birbirine kattı

EĞLENCEDE sınır aşıldı! Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, Aykut Tarakçıoğlu, Batu Aksoy, Ekin-Erim Ekşioğlu, Nuri Has ve Eren Mengi, bayram tatili için Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'a gitti. Ekip, eğlenmek için de soluğu adanın ünlü beach'i Nammos'ta aldı.

BİRBİRLERİNİ ISLATTILAR

Yemekler yendi, arka arkaya şampanyalar patlatıldı. Ancak bir süre sonra eğlencenin dozunu ayarlamayan grup, birbirlerini şampanya ile ıslatmaya başlayınca ortam gerildi. Arka masalardaki bir grup Türk, ekibe tepki gösterdi. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.