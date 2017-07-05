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Türkler Mikonos'u birbirine kattı

Türkler, Mikonos’u birbirine kattı! Tatile gittikleri adanın ünlü mekanı Nammos’ta arka arkaya şampanya patlatan Türk işadamları, ilerleyen saatlerde başka bir Türk grubuyla tartıştı. Finalde iki Türk ekip, birbiriyle yumruk yumruğa kavga etti

Türkler Mikonos'u birbirine kattı

Türkler, Mikonos’u birbirine kattı! Tatile gittikleri adanın ünlü mekanı Nammos’ta arka arkaya şampanya patlatan Türk işadamları, ilerleyen saatlerde başka bir Türk grubuyla tartıştı. Finalde iki Türk ekip, birbiriyle yumruk yumruğa kavga etti

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:12
Türkler Mikonos'u birbirine kattı
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EĞLENCEDE sınır aşıldı! Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, Aykut Tarakçıoğlu, Batu Aksoy, Ekin-Erim Ekşioğlu, Nuri Has ve Eren Mengi, bayram tatili için Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'a gitti. Ekip, eğlenmek için de soluğu adanın ünlü beach'i Nammos'ta aldı.

BİRBİRLERİNİ ISLATTILAR
Yemekler yendi, arka arkaya şampanyalar patlatıldı. Ancak bir süre sonra eğlencenin dozunu ayarlamayan grup, birbirlerini şampanya ile ıslatmaya başlayınca ortam gerildi. Arka masalardaki bir grup Türk, ekibe tepki gösterdi. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. 

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Anahtar Kelimeler:
Umur BirandMikonosYunanistanMehmet Ali Birand
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