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Türkiye'de Brezilya poposu yaptırmak İstedi, başına gelmeyen kalmadı

İngilitere'de yaşayan milyoner Jane Park, bir hafta önce Türkiye'ye estetik ameliyat geçirmek için geldi. Ameliyat sonrasında alerji olduğu ifade edilen İngiliz milyonerin yüzü ve vücudundaki diğer noktaların şişmesinin ardından İngiltere'de hastaneye kaldırıldı

Türkiye'de Brezilya poposu yaptırmak İstedi, başına gelmeyen kalmadı

İngilitere'de yaşayan milyoner Jane Park, bir hafta önce Türkiye'ye estetik ameliyat geçirmek için geldi. Ameliyat sonrasında alerji olduğu ifade edilen İngiliz milyonerin yüzü ve vücudundaki diğer noktaların şişmesinin ardından İngiltere'de hastaneye kaldırıldı

29 Haziran 2017 Perşembe 12:00
Türkiye'de Brezilya poposu yaptırmak İstedi, başına gelmeyen kalmadı
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SON olarak önceki gün İngiltere'nin Livingston kentinde hastaneye kaldırılan kadının vücudunun birçok bölgesinde şişlik olduğu belirtiliyor. İngiliz kadın Türkiye'de 'Brezilya poposu'na sahip olmak için estetik ameliyat geçirmişti...


21 yaşındaki milyoner, sosyal medya hesabından Türkiye'deki tatilinin ardından yaşadığı sağlık sorunlarını neredeyse her gün paylaşıyor!
The Mirror gazetesi ameliyatın geçen hafta gerçekleştiğini duyurdu... Kadının vücudundaki alerjinin organ yetmezliğine neden olabileceğini söyledi.
İngiliz milyoner Jane ise şans oyunlarından kazandığı rekor ikramiyenin ardından bir anda zengin olmuştu.
Genç kadın EuroMillions isimli şans oyununda 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olmuştu. Genç kadının rekor ödülü kazanması İngiliz basının uzun süre ilgilendiği bir konu olmuştu.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 12:26
Anahtar Kelimeler:
Jane ParkTürkiyede Brezilya Poposu
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