Tuhaf fenomen Bahar Candan, kendini anlattı

BAHAR Candan Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

İşte o röportaj:

Aynı, ekranda göründüğü gibi: Çocuksu konuşmalar, kesik kesik kahkahalar... Bahar Candan... ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla tanındı. Tuhaf tavırlarıyla fenomene dönüştü. Kısa süre önce ‘Dondurma Gibisin’ isimli bir de şarkı çıkardı. Yakında albümü geliyor. Şimdi oturduğunuz yerde yavaşça arkanıza yaslanın ve Bahar C.’nin hem kızdıran hem güldüren dünyasına dalalım.

Göründüğünüzün ne kadarı gerçek sizsiniz?

- Hiç oynamıyoruuuum. “I am Bahar C” diyorum.

Çocuksu konuşma tarzı, ince ses tonu, kesik kesik gülüşler... Dikkat çekmek için değil mi yani?

- Hayır, öyle şeyler yapmam. Zaten dikkat çekiciyim. Onu ezikler yapar, ben ezik değilim.

İnsanlar niye zekânızla dalga geçiyor?

- Zeki olmadığım düşünülebilir, Marilyn Monroe için de öyle düşünülüyordu ama çok zekiydi.

Marilyn Monroe’ya mı benziyorsunuz?

- Tabii, bilgili birisiyim. Lanse edildiği gibi şımarık bir çocuk değil, eğitimci bir ailenin, eğitimli kızıyım. Kimseye kötülük yapmam. Sadece eski erkek arkadaşlarımın yeni kız arkadaşları için kötü bir kız olabilirim, o kadar. Sosyal medya üzerinden zarar veririm.

“Kim, kim, kim?” diyordum, buldum: Bana Banu Alkan’ı hatırlatıyorsunuz.

- Evet, o da beni vârisi olarak görüyor. Ama “İdolün mü?” diye sorarsan, değil.

İdolünüz kim?

- Ah o eski Miles Cyrus’lardan kim kaldı!

Bu tavırlarınız sokakta nasıl karşılanıyor? Otobüste, metroda falan...

- Toplu taşıma kullanmıyorum. Ama popüler olduğum için değil. Hiçbir zaman kullanmadım. Ama ablam her zaman kullandı.

‘İşte Benim Stilim’ yarışmasına neden katıldınız?

- Her şey Instagram’daki takipçi sayımızı arttırma tutkusuyla başladı. Önce ablam girdi yarışmaya. Baktım takipçisi arttı, ben de katıldım.

Ablanız gibi siz de Survivor’a katılacak mısınız peki?

- Hayır, onu sevmiyorum.

Yarışmaya girmeden önce bu kadar dikkat çekeceğinizi tahmin ediyor muydunuz?

- Ailemde, okulumda hep önemliydim. Bu yüzden katıldığım yarışmada da önemli olmamdan daha önemli bir şey olamazdı.

Cicişlerle karşılaştırılmanıza ne diyorsunuz?

- Geeeç!

‘Dondurma Gibisin’ diye bir şarkı çıkardınız. Sesinizi gerçekten beğeniyor musunuz?

- Kesinlikle. Ses aralığım, rengim o kadar çok beğeniliyor ki ben de beğeniyorum. Popüler bir sesim var.



Kimler rakibiniz?

- Müzikle kendime bir hobi ediniyorum. Mesleğim değil.

Sizin mesleğiniz ne?

- Avukat olacağım. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Çok ünlü bir avukat olacağım.

Nereden geliyor hukuk merakı?

- Babam hukuk okumuş, ablam hukuk eğitimi alıyor. Bu bizim için geleneksel.

Şu ana kadar çizdiğiniz yol, kariyeriniz için dezavantaj değil mi?

- Hayır. Avukatlık mesleği benim için çok kutsal ve ona zarar getirecek hiçbir şey yapmam. Beni yakından tanıyan insanlar IQ’mun yüksekliğinin farkındadır ve yetenekli olduğumu düşünüp bana güvenirler.

Ne tür davalar almak istiyorsunuz?

- Feminist bir aile hâkimi olacağım.

Hâkim mi? Hani avukatlık kutsaldı?

- (Kesik kesik gülüş) Kadınlar yararına kararlar vereceğimden bütün erkekler emin olabilir. Benden korkun. Şimdi boşanma davalarını düşünüyorum da, bence hepsinde kadınlar haklı.

Kamuoyunda duyulmuş davalardan hangisine bakmak isterdiniz?

- Caner Erkin-Asena Atalay. Ve Asena’yı tutardım.

Madem bu işe baş koydunuz, Adalet Bakanımızı tanıyor musunuz?

- Ben değilim. (Yine kesik kesik...) Ama sen de değilsin!

Okulda arkadaşlarınızla aranız nasıl?

- Onları ciddiye almıyorum. Çünkü aile ilişkilerim o kadar iyi ki bir arkadaşa ihtiyacım kalmıyor.

Bir gün bütün bu ilgi yok olursa ne yapacaksınız?

- Fenomenlik, hayatımdaki küçük bir espri. Kaybettiğim zaman gülmeye başlayacağım. Gerçek bir avukat olduğumda da bir şekilde insanlara destek olacağım.

Tekrar avukat...

- (Yine kesik...)

Nerelisiniz?

- Mersin. Üç kardeşiz. Annem ve babam üniversitede öğretim görevlisi. Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.

E sizi ekranda görünce ne yapıyor?

- Yaptığım işin ve başarımın farkında, bana saygı duyuyor. O hayatımda Justin Bieber’dan sonra gördüğüm en yakışıklı erkek. Dünyadaki ‘Best of the world’.

Çocukken de böyle miydiniz?

- Hep dikkat çekiciydim. Arkadaşlarım beni kıskanırlardı. Bu yüzden kolay arkadaş edinemezdim. Babam havuzda insanlara benimle arkadaş olmaları için dondurma alırdı. Yani babam onları satın alıyordu.

Ablanızla aranız nasıl?

- O dünyanın en gaddar ablası. Hayatın her döneminde benden önce doğduğu 28 ayı, fitil fitil burnumdan getirdi. Ama ben ondan daha uzun boyluyum, gözlerim kocaman, burnum küçücük.

Helinsu ve Öyküsu yakın arkadaşlarım ama Larasu’dan nefret ediyorum

Instagram adresiniz ‘Elitizm1’... Neden?

- Sosyal medyada bize yapılan taraflı ve agresif yorumlardan hepimiz mustaribiz. Ben de profil sayfama “Sadece elitler içindir” yazdım. Bu, kötü yorumlara karşı aldığım bir garddı. Bu şekilde elitizm akımını başlattım. Kısaca sadece elitleri umursuyorum.

Peki, Instagram’da sizi neden takip ediyorlar?

- İnsanlar ne yaptığımı, nereye gittiğimi merak ediyor. En çok da en iyi arkadaşımın kim olduğunu... Çünkü sürekli en iyi arkadaşlarım değişiyor. Ne yapayım, son kullanma tarihleri geçiyor. Hepsi beni kıskanıyor. Bu sebeple bir süre sonra bana benziyorlar. Şimdi Helinsu ve Öyküsu en yakın arkadaşlarım ama Larasu’dan nefret ediyorum. Çünkü beni kıskanıyor. Kıskançlığın olduğu yerde ben yokum.