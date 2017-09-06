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Tuba Ünsal: Haddini bilme!

Tuba Ünsal kendi küçüklüğüne bir mektup yazdı ve kullandığı ifadelerle hemcinslerine öğütlerde bulundu

Tuba Ünsal: Haddini bilme!

Tuba Ünsal kendi küçüklüğüne bir mektup yazdı ve kullandığı ifadelerle hemcinslerine öğütlerde bulundu

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:15
Tuba Ünsal: Haddini bilme!
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MANKENLİK kariyerini bıraktıktan sonra çok farklı kulvarlarda karşımıza çıkan ve son olarak da tiyatro sahnelerine adım atan Tuba Ünsal, çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı ve altına da o dönemine öğütlerde bulunduğu bir mektup kaleme aldı. Hayatındaki zorlukları ve başarıya ulaşmak adına neler yapılması gerektiğini bir bir sıraladığı mektubunda dikkat çekici ifadelere de yer veren Tuba Ünsal’ın hesabından paylaştığı mektup şu şekilde:

tuba-unsal-ic

“Küçük Tuba’ya mektup… Hayatında hep imkansızı iste ama bunun için çok çabala. Şans hazır olana gülüyor, kapını çaldığında hep hazır ol. İnsanların dediklerini de çok takma kafana, içindeki ses sana her zaman doğru yolu gösterir. Haddini bilme, haddini bilmen sana yeni bir yol açmayacak hayatta, haddini bilmediğin noktada yeni kapılar açılacak hayatında. Mütevazi ol ama kendi değerini de en iyi sen bileceksin, seni en değerli hissettirecek olan yine sensin. Çok çalış, hayatta başarılı bir kadından daha güzeli yok. Kimseye muhtaç olma. Aklına güven. Hayat senin için şahane planlar yapıyor akışa teslim ol ve rahat ol. Ailene sahip çık, hayatta en değerli şey maneviyatın ve ailen bunu sakın unutma. Birşeyi kafana tak. Resim yapmayı, bir müzik aleti çalmayı, yeni bir dil öğrenmeyi… Onun için çabala, emek ver. Hayatta yeni birşey öğrenmekten daha güzel hiçbirşey yok. Kimseyi kırmamaya özen göster, kırarsan da kalbinden özür dilemeyi öğren, hatalarımız kadar büyüyüz hayatta. En önemlisi gelecekten korkma, hayat senin için şahane planlar yaptı bunu sakın unutma”

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal haddini bilme
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