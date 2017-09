Taylor Swift, yakın arkadaşının düğününde yuhalandı

YENİ şarkısı 'Look What You Made Me Do' ile yeniden müzik listelerinin zirvesine dönen Taylor Swift'e hayranlarından soğuk duş...

YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER

Yakın bir arkadaşının düğününe katılmak üzere Martha's Vineyard Adası'na giden 27 yaşındaki yıldız, gelin evinin kapısında yağmur altında bekleyen hayranlarından tepki aldı.

EVİN KAPISINA PERDE GERDİRDİ

Hayranlarının fotoğraf çekmemesi için evin kapısına perde gerdiren Swift'in bu davranışı uzun süre protesto edildi.