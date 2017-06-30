Tarkan'dan bir rekor daha

DÜNYA, Türkiye’nin Megastarı Tarkan’ın yeni albümü ’10’u, Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu fizy’den dinledi. Yapılan açıklamada, 22 Haziran’dan itibaren ücretsiz olarak çevrimiçi dinlemeye açılan Tarkan’ın yeni albümündeki şarkılar, ilk 24 saatte 818 bin kez tıklandı. Platformdan, Tarkan’ın ’10’ albümündeki tüm şarkılar ilk hafta 7 milyon kez dinlenme rakamına ulaştığı belirtilirken, aboneler 6 gün içinde toplam 22.6 milyon dakika, Tarkan’ın ’10’ albümündeki şarkıları dinlediği kaydedildi.
Albüm dinlemeye açıldığı gün, 14 şarkının tümü fizy top 100 listesindeki ilk 20 içerisinde yer aldığı bildirildi. Dijital platformlar üzerinden ilk kez fizy’de 20 sevenlerine ulaşan Tarkan’ın yeni klibi ’Yolla’ ise toplam 696 bin kez izlendi. Ayrıca ’Yolla’ platformda en çok izlenen klip unvanına sahip oldu.
TÜRKİYE’DEN EN ÇOK İSTANBUL’DA DİNLENDİ
Dünya listelerini de sallayan Tarkan’ın yeni şarkılarının Türkiye’de en çok dinlendiği il İstanbul olarak yer aldı. Albüm daha sonra sırasıyla en çok Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep ve Mersin’de dinlendi.
Dinlenme oranına göre ’10’ albümündeki şarkıların sıralaması şöyle;
Yolla
Beni Çok Sev
Çay Simit
Ben Senin
Çok Ağladım
Her Şey Fani
Kedi Gibi
Hodri Meydan
Biz Çocukken
Bal Küpü
Sevdam Tek Nefes
Acımasız
O Sevişmeler
Affedin Bizi Çocuklar
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