Tarkan'dan flaş karar! Bundan sonra...

BAKÜ Formula 1 Grand Prix yarışlarında sahne alacak olan Tarkan, işlerini Kemerburgaz’dan yürütme kararı aldı. Buradan bir ev alan Megastar, yine aynı bölgeden bin metrekare büyüklüğünde ofis kiraladı.

İddialara göre; ünlü sanatçı, bundan sonra her türlü işini buradan yürütücek bir ekip kuracak. Megastar’ın tuttuğu ofisin aylık kirasının 30 bin lira olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.