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Tarkan'dan flaş karar! Bundan sonra...

Yeni albümü merakla beklenen Tarkan'ın, işlerini bir noktadan takip edebilmek adına kesenin ağzını açtığı iddia edildi

Tarkan'dan flaş karar! Bundan sonra...

Yeni albümü merakla beklenen Tarkan'ın, işlerini bir noktadan takip edebilmek adına kesenin ağzını açtığı iddia edildi

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:23
Tarkan'dan flaş karar! Bundan sonra...
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BAKÜ Formula 1 Grand Prix yarışlarında sahne alacak olan Tarkan, işlerini Kemerburgaz’dan yürütme kararı aldı. Buradan bir ev alan Megastar, yine aynı bölgeden bin metrekare büyüklüğünde ofis kiraladı.
İddialara göre; ünlü sanatçı, bundan sonra her türlü işini buradan yürütücek bir ekip kuracak. Megastar’ın tuttuğu ofisin aylık kirasının 30 bin lira olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TarkanALBÜM
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