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Survivor Sabriye'ye teklif yağıyor!

Survivor 2017’ye damga vuran, en çok akıllarda kalan isimlerden biri olan kickboks şampiyonu Sabriye Şengül, Ekim’de Amerika’da ringe çıkacak ve çok kritik bir unvan maçı yapacak

Survivor Sabriye'ye teklif yağıyor!

Survivor 2017’ye damga vuran, en çok akıllarda kalan isimlerden biri olan kickboks şampiyonu Sabriye Şengül, Ekim’de Amerika’da ringe çıkacak ve çok kritik bir unvan maçı yapacak

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:52
Survivor Sabriye'ye teklif yağıyor!
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SURVIVOR'DA adadaki tavırları ve rakipleriyle tartışmalarıyla gündemden hiç düşmeyen güzel sporcu önümüzdeki günlerde farklı projelerle karşımıza çıkabilir
Tatil için memleketi Trabzon’a gidecek olan Sabriye Şengül’nin aklı gelen tekliflerle karıştı. 
Özellikle birçok Reklam teklifi alan başarılı sporcu, en azından Ekim’e kadar bu tip projeleri gündemine almayı düşünmüyor ama kısa süreli işlere de ‘hayır’ demiyor. 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 13:54
Anahtar Kelimeler:
SabriyeSurvivorSurvivor 2017AmerikaTrabzonReklamAcun Ilıcalı
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