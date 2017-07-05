Survivor Sabriye'ye teklif yağıyor!

SURVIVOR'DA adadaki tavırları ve rakipleriyle tartışmalarıyla gündemden hiç düşmeyen güzel sporcu önümüzdeki günlerde farklı projelerle karşımıza çıkabilir
Tatil için memleketi Trabzon’a gidecek olan Sabriye Şengül’nin aklı gelen tekliflerle karıştı.
Özellikle birçok Reklam teklifi alan başarılı sporcu, en azından Ekim’e kadar bu tip projeleri gündemine almayı düşünmüyor ama kısa süreli işlere de ‘hayır’ demiyor.
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