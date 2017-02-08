Survivor Erdi yine yaptı yapacağını!

REYTİNG rekortmeni 'Survivor 2017' yarışmasının dün yayınlanan bölümüne, İlhan Mansız-Fatih Hürkan kavgasının yanı sıra Sema Apak-Erdi Ünver tartışması damgasını vurdu.

"BOYU KADAR ÇOCUĞUM VAR"

Ünlüler adına mücadele eden Sema, rakip takımın olay isimlerinden Erdi'nin moralini bozmak için sarfettiği sözler üzerine sinirlerine hakim olamadı. Milli sporcu, "Ben psikolojik baskıya alışığım" sözlerine karşılık, "Biz şimdiye kadar oradan kimseye laf etmedik. Benim onun boyu kadar çocuğum var" yanıtını verdi. Başarılı yarışmacı Sema Apak'ın, 'Survivor 2017'de ilk defa üst üste iki oyun kaybetmesi dikkati çekti.