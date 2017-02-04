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Yeni Alanya E - Gazete

Survivor Erdi fena rezil oldu 

'Survivor 2017' yarışmasında mücadele eden Erdi Ünver, geçtiğimiz yıl finale kalan Semih Öztürk'ü taklit etmek istedi ama başarılı olamadı

Survivor Erdi fena rezil oldu 

'Survivor 2017' yarışmasında mücadele eden Erdi Ünver, geçtiğimiz yıl finale kalan Semih Öztürk'ü taklit etmek istedi ama başarılı olamadı

04 Şubat 2017 Cumartesi 11:45
Survivor Erdi fena rezil oldu 
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YAPTIĞI çıkışlarla 'Survivor 2017’nin dikkat çeken isimlerinden Erdi Ünver, 'Survivor 2016’daki performansıyla çok konuşulan Semih Öztürk'ü taklit etmek isterken rezil oldu. Hatırlanacağı üzere Semih, 7 takım arkadaşını teker teker oburluk, kibir, tembellik, kıskançlık gibi kelimelerle tanımlamıştı. Erdi de eski Survivor'ı taklit edercesine arkadaşlarını tek kelimeyle tanımlamak istedi. Erdi Ünver, "Bir kemikleşme var ki ilerleyen günler de bu adanın felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir" dedi ve ondan sonra sıraladığı isimleri tek kelimeyle tanımlayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Erdi ÜnverSemih ÖztürkSurvivor 2017
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