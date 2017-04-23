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Survivor'da Şahika ve Tuğçe birbirine girdi

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Şahika ve Tuğçe birbirine giriyor. İkili arasında yaşananları izleyenler "Tuğçe diskalifiye edilebilir" dedi

Survivor'da Şahika ve Tuğçe birbirine girdi

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Şahika ve Tuğçe birbirine giriyor. İkili arasında yaşananları izleyenler "Tuğçe diskalifiye edilebilir" dedi

23 Nisan 2017 Pazar 12:51
Survivor'da Şahika ve Tuğçe birbirine girdi
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TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor 2017'nin bu akşam yayınlanan bölümüne ünlüler takımında Şahika ve gönüllüler takımında Tuğçe arasındaki kavga damga vuracak. Havuz oyununda sinirlerine hakim olamayan Tuğçe, elindeki topu Şahika'ya fırlattı. Sinirleri yatışmayan Tuğçe, ardından Şahika'ya fiziksel temasta bulundu.

Acun Ilıcalı, Serhat ve Sabriye arasında yaşanan tartışmanın ardından sert bir uyarıda bulunmuş ve bundan sonra yaşanacak olaylarda ağır cezalar verileceğini açıklamıştı.

İkili arasında yaşanan bu kavganın ardından Tuğçe'nin diskalifiye edilebileceği gündeme geldi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ŞahikaTuğçeTv8SurvivorAcun Ilıcalı
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