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Survivor'da kim elendi? - Survivor'da kim gitti 25 Nisan - Survivor'da elenen isim

Survivor'da adaya bu hafta kim veda etti? Heyecanlı bekleyişte geri sayım başladı. Elemeye kalan Sabriye, Şahika ve Sema üçlüsünden elenen isim kim olacak? Survivor'da adadan kim elendi? Survivor'da kim gitti?İşte Survivor son bölümünde yaşanan tüm detaylar haberimizde...

Survivor'da kim elendi? - Survivor'da kim gitti 25 Nisan - Survivor'da elenen isim

Survivor'da adaya bu hafta kim veda etti? Heyecanlı bekleyişte geri sayım başladı. Elemeye kalan Sabriye, Şahika ve Sema üçlüsünden elenen isim kim olacak? Survivor'da adadan kim elendi? Survivor'da kim gitti?İşte Survivor son bölümünde yaşanan tüm detaylar haberimizde...

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:16
Survivor'da kim elendi? - Survivor'da kim gitti 25 Nisan - Survivor'da elenen isim
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SURVIVOR'da kim elendi ? Heyecanın dorukta olduğu yarışmada eleme için geri sayım başladı.  Survivor'da adaya veda eden isim kim? Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor son bölümünde neler yaşandı? bu sorularının yanıtlarını haberimizde sizin için derledik.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU GÖNÜLLÜLERİN

Survivor'da ada şartları her geçen gün yarışmacıları zorluyor. Bu zorlu hava şartlarında iki takımda dokunulmazlık oyunu oynadı. İki takımda müthiş performans gösterdi ancak kazanan takım Gönüllüler oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU FURKAN'IN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunun kazananı ise Furkan Kızılay oldu. Bu kazançla birlikte hem kendini korumuş oldu hem de konseyde eleme potasına bir isim söyleme hakkına sahip oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ

Dokunulmazlık oyununu kaybedip ada konseyine giden Ünlüler, elenmesini istediği yarışmacının ismini yazdı. Konseyde en çok ismi çıkan Sabriye, ilk eleme adayı oldu.

Furkan, bireysel dokunulmazlık kazandığı için elenme adayı olarak ikinci ismi belirledi. Furkan'ın potaya koyduğu isim ise Şahika oldu.

Ayrıca, ilk eleme adayı olan Sabriye, şuanda performans sıralamasında bu hafta 2.ci sırada yer alarak müthiş performansını gözler önüne serdi.

KİM ELENDİ?

Konseyde en çok ismi çıkan Sabriye, ilk eleme adayı oldu. Furkan'ın potaya koyduğu isim ise Şahika oldu. Elemeye kalan Sabriye, Şahika ve Sema üçlüsünden Şahika adaya veda etti

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Anahtar Kelimeler:
SurvivorŞahikaSemaSabriye
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