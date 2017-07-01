Sosyal medyanın diline düştüler!

OYUNCU çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen dün akşam görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğünde Fahriye'nin gelinliğinden, konuklara kadar pek çok ayrıntı vardı. Düğün sonrası da ayrıntılar devam etti. Fahriye ve Burak'ın soyadlarının yazılı olduğu sabahlık ile isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu terlik sosyal medyada alay konusu oldu.



NEDİMELER DÖVME YAPTIRDI



Düğündeki bir diğer ayrıntı da Fahriye Evcen'in nedimelerinin bileklerindeki dövmelerdi. Nedimeler bileklerindeki dövmenin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.



Fahriye ve Burak'ın sabahlıkları: