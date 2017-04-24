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Sosyal medyadan dudak uçuklatan kazanç!

İnstagram son yıllarda yerli-yabancı pek cok ünlü isim için yeni bir kazanç kapısı haline geldi. İşte İnstagram'da en çok kazanan ünlüler

Sosyal medyadan dudak uçuklatan kazanç!

İnstagram son yıllarda yerli-yabancı pek cok ünlü isim için yeni bir kazanç kapısı haline geldi. İşte İnstagram'da en çok kazanan ünlüler

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:54
Sosyal medyadan dudak uçuklatan kazanç!
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HER gecen gün takipçi sayısı artan ünlü isimler, sosyal medyada yaptıkları reklamlardan dudak uçuklatan ücretler almaya başladı. 
Bir kıyafet beğenisi ya da bir mekan paylaşımı için binlerce dolar talep eden dünyaca ünlü İsimler arasında su sıralar şarkıcı Beyonce ilk sırada yer alıyor. 
Star Gazetesi'nin haberine göre; İnstagram'da 99 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, Reklamını yapacağı bir ürünün paylaşımı için 1 milyon dolar talep ediyor. Gençlerin hayran olduğu Selena Gomez'in 116 milyon takipçisi var. Bu ismin bir paylaşım için aldığı ücret ise 650 bin dolar.
Sosyal medyada sıklıkla para karşılığı reklam yapan Gigi Hadid, Cara Delevingne, Kendall Jenner gibi ünlü modellerin tanıtım karşılığı aldıkları ücret 350 bin dolar civarında.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaİnstagramKazanç
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