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Sinan Akçıl'dan Hadise'ye aşk sözleri! Hadise ne dedi?

Sinan Akçıl’ın yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye aşk sözleri! Hadise ne dedi?

Sinan Akçıl’ın yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:53
Sinan Akçıl'dan Hadise'ye aşk sözleri! Hadise ne dedi?
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AKILLARA eski sevgili Hadise geldi!
Otilia ile aşk yaşayan Akçıl, Instagram'ından ilk olarak 'Etrafımda bana âşık olanları görmezden gelirdim. İyi değilim sensiz. Arada sırada aklıma geliyor demişim, zamanında. Sonra gelmemeye başlamış' yazdı.
Ardından 2011 yılında Bengü’nün seslendirdiği kendi imzası taşıyan 'Saat 3' şarkısının sözlerini paylaştı.
'Zamanında 3’te söz verip ve gelmediğim kişiye yazmıştım, affetsin' diyen sanatçının bu sözleri o dönemde yeni ayrıldığı eski aşkı Hadise’yi akıllara getirdi.
Hadise ise bu göndermelere cevap vermedi.

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