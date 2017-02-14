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Sıla kaza geçirdi!

Şarkıcı Sıla', Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Düzce'deki hastanede tedaviye alınan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Sıla kaza geçirdi!

Şarkıcı Sıla', Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Düzce'deki hastanede tedaviye alınan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

14 Şubat 2017 Salı 17:14
Sıla kaza geçirdi!
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KAZA öğle saatlerinde TEM yolunun Hendek mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney yönetimindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole uçtu. Cipte bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Sıla Gençoğlu, ambulansla Düzce’deki Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya Hendek’e götürüldü. Acil servisteki tedavisi ardından ortopedi servisine alınan Sıla Gençoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SılaTrafik KazasıSıla GençoğluHande KızılBüşra Sarıkaya
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