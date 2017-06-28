Sıkılınca aşklarını ilan ettiler!

OYUNCU ve manken Amine Gülşe, futbolcu sevgilisi Mesut Özil’le birlikte ilk kez fotoğraflarını paylaştı. İbiza tatilinde çekilen fotoğraflara dünya basını da geniş yer ayırdı.

IBIZA TATİLİ

Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil ile olan ilişkisini gizli saklı yaşamaktan sıkıldı. Önceki gün ilk kez birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Amine, dün de İbiza tatillerinden aşk dolu kareler paylaştı. İkilinin fotoğraflarına tüm dünya basını büyük ilgi gösterdi.