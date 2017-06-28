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Sıkılınca aşklarını ilan ettiler!

Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil’le birlikte ilk kez fotoğraflarını paylaştı

Sıkılınca aşklarını ilan ettiler!

Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil’le birlikte ilk kez fotoğraflarını paylaştı

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:03
Sıkılınca aşklarını ilan ettiler!
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OYUNCU ve manken Amine Gülşe, futbolcu sevgilisi Mesut Özil’le birlikte ilk kez fotoğraflarını paylaştı. İbiza tatilinde çekilen fotoğraflara dünya basını da geniş yer ayırdı.
IBIZA TATİLİ 
Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil ile olan ilişkisini gizli saklı yaşamaktan sıkıldı. Önceki gün ilk kez birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Amine, dün de İbiza tatillerinden aşk dolu kareler paylaştı. İkilinin fotoğraflarına tüm dünya basını büyük ilgi gösterdi.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 10:34
Anahtar Kelimeler:
Amine GülşeMesut Özil
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