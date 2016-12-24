Sıfır derecede incecik elbisesiyle üşüdü!

ÜNLÜ isimler güzel ve şık görünmek için üşümekten çekinmiyor. Bunu son olarak ünlü Didem Soydan ispatladı. Ünlü manken, önceki gün arkadaşlarına bir davet verdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlik Karaköy’de bulunan bir mekanda yapıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; gecenin sonunda mekandan ayrılan Soydan, “Çok mutlu ve keyifliyim. Sadece arkadaşlarımın katıldığı özel bir geceydi. Amacımız yeni yılı güzel bir şekilde karşılamaktı ve öyle de oldu” dedi.
İstanbul’un sıfır dereceyi gören soğuğunda incecik dekolte elbisesiyle röportaj veren Soydan, hayli üşüse de belli etmemeye çalıştı.
YENİ AŞKI İLE AYNI TAKSİDE
Can Bonomo’dan ayrıldıktan sonra adı Barcelona’da top koşturan Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan Didem Soydan’ın yeni bir ilişkiye başladığı ancak birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı iddia edildi.
Soydan, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle aynı takside görüntülendi.
Model Didem Soydan, soğuk havaya rağmen tercih ettiği kıyafetle dikkati çekti
İlgili Galeriler