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Şeyma Subaşı: Orada da beni kullanın!

Bugünkü yazısında kendisine göndermede bulunan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a Kanal D haberin düşük reytingleriyle göndermede bulunan Şeyma Subaşı, "Orada da beni kullanın" dedi

Şeyma Subaşı: Orada da beni kullanın!

Bugünkü yazısında kendisine göndermede bulunan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a Kanal D haberin düşük reytingleriyle göndermede bulunan Şeyma Subaşı, "Orada da beni kullanın" dedi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:37
Şeyma Subaşı: Orada da beni kullanın!
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ŞEYMA Subaşı'nın önceki hafta verdiği röportajın ardından yazı ve paylaşımlarla birbirlerine giren Ahmet Hakan-Şeyma Subaşı cephesinde sular durulmuyor.
 
KAVGA BÜYÜYOR
 
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bu seferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü yazdığı yazısının en sonunda "Anlayabilenler, bu işi bana Şeyma'nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?" ifadelerine yer vererek Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.
 
ŞEYMA SUBAŞI'DAN REYTİNG GÖDERMESİ
 
Çok geçmeden Şeyma Subaşı da Ahmet Hakan'a Instagram'ın hikaye bölümünden cevap verdi. Hürriyet yazarının reyting için ismini kullandığını belirten Şubaşı, "Ahmet Beyler okunmanın yolunu buldular. Her gün Şeyma'yı kullanmaya devam... Ahmet Bey, siz sunmaya başlayınca geri giden Kanal D haberde de beni kullanın. Belki orayı da yükseltebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 13:56
Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıHürriyetRöportajAhmet Hakan
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