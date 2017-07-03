Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Kanal D haberde de beni kullanın, belki...

HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bu seferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü yazdığı yazısının en sonunda yine Şeyma Subaşı'na laf attı.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı;

“ADALET Yürüyüşü”ne bakıyoruz:

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- Kavga yok.

- Kamu mallarına zarar verme yok.

- Taş yok.

- Sopa yok.

- Yakma yok.

- Yıkma yok.

- Vurma yok.

- Kırma yok.

- Germe yok.

- Öfke yok.

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Yani sonuçta...

Sivil, barışçıl ve zararsız bir eylem...

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Fakat gel gör ki...

İktidar sahipleri...

Acayip rahatsızlar, süper keyifsizler, sonsuz kızgınlar.

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Neden acaba?

Neden? Neden? Neden?

*

Ben anlamıyorum bunun nedenini.

Anlayamıyorum.

Anlayabilenler, bu işi bana Şeyma’nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?"

Şeyma Subaşı da Ahmet Hakan'a Instagram'ın hikaye bölümünden cevap verdi.