Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Kanal D haberde de beni kullanın, belki...

HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bu seferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü yazdığı yazısının en sonunda yine Şeyma Subaşı'na laf attı.
İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı;
“ADALET Yürüyüşü”ne bakıyoruz:
*
- Kavga yok.
- Kamu mallarına zarar verme yok.
- Taş yok.
- Sopa yok.
- Yakma yok.
- Yıkma yok.
- Vurma yok.
- Kırma yok.
- Germe yok.
- Öfke yok.
*
Yani sonuçta...
Sivil, barışçıl ve zararsız bir eylem...
*
Fakat gel gör ki...
İktidar sahipleri...
Acayip rahatsızlar, süper keyifsizler, sonsuz kızgınlar.
*
Neden acaba?
Neden? Neden? Neden?
*
Ben anlamıyorum bunun nedenini.
Anlayamıyorum.
Anlayabilenler, bu işi bana Şeyma’nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?"
Şeyma Subaşı da Ahmet Hakan'a Instagram'ın hikaye bölümünden cevap verdi.
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