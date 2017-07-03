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Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Kanal D haberde de beni kullanın, belki...

Şeyma Subaşı'nın önceki hafta verdiği röportajın ardından yazı ve paylaşımlarla birbirlerine giren Ahmet Hakan-Şeyma Subaşı cephesinde sular durulmuyor

Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Kanal D haberde de beni kullanın, belki...

Şeyma Subaşı'nın önceki hafta verdiği röportajın ardından yazı ve paylaşımlarla birbirlerine giren Ahmet Hakan-Şeyma Subaşı cephesinde sular durulmuyor

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:27
Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Kanal D haberde de beni kullanın, belki...
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HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bu seferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü yazdığı yazısının en sonunda yine Şeyma Subaşı'na laf attı.
İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı;
“ADALET Yürüyüşü”ne bakıyoruz:
*
- Kavga yok.
- Kamu mallarına zarar verme yok.
- Taş yok.
- Sopa yok.
- Yakma yok.
- Yıkma yok.
- Vurma yok.
- Kırma yok.
- Germe yok.
- Öfke yok.
*
Yani sonuçta...
Sivil, barışçıl ve zararsız bir eylem...
*
Fakat gel gör ki...
İktidar sahipleri...
Acayip rahatsızlar, süper keyifsizler, sonsuz kızgınlar.
*
Neden acaba?
Neden? Neden? Neden?
*
Ben anlamıyorum bunun nedenini.
Anlayamıyorum.
Anlayabilenler, bu işi bana Şeyma’nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?"
Şeyma Subaşı da Ahmet Hakan'a Instagram'ın hikaye bölümünden cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet HakanŞeyma Subaşı
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